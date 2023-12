Kvaratskhelia, la risposta sul Real Madrid che agita i tifosi del Napoli

Il Real Madrid è il grande sogno di Khvicha Kvaratskhelia? A questa domanda ha risposto lo stesso attaccante del Napoli : "Il Real è stata una mia passione dell'infanzia, ma in questo momento sono concentrato al cento per cento sul Napoli". Queste le parole del talento georgiano rilasciate a Geo Team.

Le parole del georgiano sul Real Madrid

Pochi giorni fa il papà di Kvaratskhelia aveva rivelato: "Khvicha ha sempre sognato e sogna ancora di giocare per il Real Madrid. Ne sono sicuro". Puntuali sono arrivate le parole dello stesso Kvara: "Mi sento felice al Napoli, sono concentrato su questa stagione. Per il futuro, ci sono tanti club in cui mi piacerebbe giocare, ma ora sono molto felice a Napoli". Kvara ha il contratto in scadenza nel 2027.