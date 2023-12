Napoli, Mazzarri non riesce a dire Kvara: "Questo nome mi fa impazzire"

NAPOLI - A quasi un anno e mezzo dal suo arrivo in Italia, il nome di Khvicha Kvaratskhelia continua a essere l'incubo di molti, anche tra gli addetti ai lavori. È notizia di un paio di giorni fa l'errore dell'Assocalciatori, che ha premiato il talento del Napoli per il gol più bello della scorsa stagione nel Gran Galà del Calcio, sbagliando però il nome scritto nella targhetta del trofeo. Oggi, invece, persino il suo allenatore Walter Mazzarri ha confessato di avere difficoltà anche con il diminutivo "Kvara", affibbiato al calciatore per semplicità.