Che siparietto tra Spalletti e De Laurentiis: “Lavorare con lui? Un film horror…”

Non solo emozione palpabile. Nel giorno in cui Luciano Spalletti è diventato cittadino onorario di Napoli c'è stato spazio per un esilarante siparietto tra il presidente del Napoli , Aurelio De Laurentiis , e il ct della nazionale.

Spalletti, De Laurentiis e il cinema horror

“Lui dice di venire dal cinema e, in effetti, lavorare con lui è come stare in un film horror" ha commentato Spalletti rivolgendo lo sguardo al suo vecchio presidente nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino in cui sono iniziate a inseguirsi le risate dei presenti. Spalletti ha poi spiegato: "Avete presente la scena di paura, speri che sia l’ultima e che si rimetta tutto a posto tutto. Alla fine niente da fare, ti piomba lui addosso. Grazie presidente". Particolarmente divertito anche il sindaco Gaetano Manfredi, che ha ascoltato con tutta la plaeta la risposta immediata e non meno simpatica di De Laurentiis: “L’industria cinematografica americana va avanti solo grazie al genere horror, ricordatelo..."