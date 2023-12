Segnò il primo gol alla Juve: “Ma il Napoli poteva pagarlo 40 milioni in meno”

Il 31 agosto 2019 una delle più rocambolesche sfide tra Juve e Napoli. Finì 4-3 con eurogol di Higuain e sfortunata autorete nel finale di Koulibaly. Proprio in quell'occasione, a Torino, segnò il suo primo gol in azzurro Hirving Lozano, arrivato dal Psv pochi giorni prima. L'avventura del messicano a Napoli si è conclusa proprio in estate col ritorno in Olanda.