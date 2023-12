Braga, messaggio al Napoli: show in campionato prima della Champions

Secondo posto momentaneo in classifica per lo Sporting Braga. La formazione portoghese, rivale del Napoli martedì in Champions al Maradona, ha superato 3-1 il Vizela. Gol di Banza, autore di una doppietta, e Bruma. Con questo trionfo il Braga si porta a quota 29 punti in classifica al secondo posto a meno due dallo Sporting che, però, ha una partita in meno.