Il Napoli si qualifica se... Tutte le combinazioni

Il Napoli è stato protagonista di una buona prestazione al Bernabeu contro il Real Madrid , ma la sconfitta non ha permesso di ottenere la qualificazione aritmetica agli ottavi di finale di Champions League. Non c'è preoccupazione in casa azzurra, considerato che il passaggio del turno è a un tiro di schioppo.

Napoli agli ottavi, tutte le combinazioni

Al momento, il Napoli occupa la seconda posizione del gruppo C, con un vantaggio di tre punti sullo Sporting Braga. La fase a gironi si concluderà con il match del Maradona proprio tra i partenopei e i portoghesi, in programma il prossimo 12 dicembre. Alla squadra di Mazzarri basterebbe non perdere per ottenere la qualificazione. Anche la sconfitta con un gol di scarto garantirebbe il passaggio del turno, considerata la vittoria per 2-1 dell'andata e la migliore differenza reti.