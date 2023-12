Napoli, trauma distorsivo per un centrocampista: i dettagli

Si ferma un centrocampista, chi è?

A Castel Volturno, la squadra di Mazzarri ha cominciato la preparazione alla sfida con i portoghesi. Coloro che hanno giocato ieri dall'inizio all'Allianz Stadium hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in torello, riscaldamento e lavoro aerobico in avvio di sessione. Successivamente seduta finalizzata al possesso palla e chiusura con partitina a campo ridotto. Mario Rui ha fatto lavoro personalizzato in campo. Gollini è rimasto a casa a scopo precauzionale per un leggero stato influenzale. Cajuste ha effettuato lavoro personalizzato in palestra in seguito a un trauma distorsivo al ginocchio accusato ieri in partita.