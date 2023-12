Trionfo di Osimhen nel Pallone d'oro africano: battuti Salah e Hakimi

MARRAKECH (MAROCCO) - Victor Osimhen trionfa nei Caf Awards 2023 , aggiudicandosi il Pallone d'oro africano. Il centravanti del Napoli è stato premiato come miglior giocatore continentale dell'anno, precedendo i rivali. Osimhen, che per l'occasione è stato accompagnato da Maurizio Micheli, capo area scouting del Napoli, ha battuto gli altri due finalisti Mohamed Salah del Liverpool e Achraf Hakimi del Paris Saint-Germain.

Le parole di Osimhen

Una volta ricevuto il premio, Victor Osimhen ha rilasciato alcune dichiarazioni dal palco, accanto al trofeo: "Sono contento dia ver vinto questo premio speciale. Grazie alla squadra, ai miei compagni, Premio prestigioso del calcio, grazie ai tifosi che mi supportano e mi difendono. Grazie a tutti per l'incoraggiamento". Al termine della cerimonia, il centravanti azzurro tornerà in Italia e, come comunicato dal Napoli, "prenderà parte regolarmente alla seduta di domattina". La squadra di Mazzarri è attesa, domani sera (martedì 12 dicembre), dall'ultima partita del girone C di Champions League, in casa contro il Braga.

Premiato il Marocco

Osimhen ha trionfato nella serata in cui il Marocco ha fatto il pieno di premi. La nazionale dei Leoni dell'Atlante, protagonista nell'ultima edizione dei Mondiali in Qatar, ha portato a casa il titolo di squadra africana dell'anno. Premiato anche il ct Walid Regragui, come miglior tecnico del 2023.