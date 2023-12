Diretta Mazzarri, ora LIVE le sue parole dopo Napoli-Braga

23:29

Mazzarri "Voglio continuare con il 4-3-3"

"Il 4-3-3 è il mio modulo preferito, dopo 2-3 giornate pensavano tutti che avremmo giocato a 3. Ma io vorrei continuare così con questo sistema di gioco anche grazie a un metodista come Lobotka"

23:28

Mazzarri: "Prima ogni cross era un problema"

"Non siamo stati perfetti, abbiamo concesso qualche occasione, ma rispetto al passato siamo tornati a marcare in area. Ogni cross era un problema, dobbiamo continuare con il Cagliari, sono abbastanza fiducioso. I ragazzi cercano di venirmi dietro"

23:27

Mazzarri: "Dovrò essere bravo a far capire la difficoltà di essere campioni"

"Dovrò essere bravo a far capire ai ragazzi la difficoltà di essere campioni d'Italia. Devono rivedere il pericolo, ci sta quando vinci e magari non sei abituato. Ma stasera qualcosa ho rivisto"

23:25

Mazzarri: "Natan era demoralizzato, ma crescerà"

"La squadra inizia a non essere lunga, si è rivisto a tratti il recupero immediato come lo scorso anno che si era un po' perso. Natan ha delle doti importanti, era un po' demoralizzato, quando arrivi dal Brasile non è semplice. Ci farà molto comodo"

23:23

Parla Mazzarri: "Positivo non prendere gol"

"Mi interessava non prendere gol, oltre a passare il turno. Non riuscivamo a sentirci solide, serviva equilibrio. Abbiamo fatto riposare qualcuno, siamo un po' in emergenza, oggi giornata positiva"

23:18

Politano lancia la sfida alla Roma: "Sarà fondamentale"

In attesa di Mazzarri, parla anche Matteo Politano (QUI LE SUE PAROLE) e dice: "La sfida con la Roma (23 dicembre all'Olimpico, ndr) sarà fondamentale per il nostro futuro"

23:05

Napoli, parla il capitano Di Lorenzo

Prima di Mazzarri le parole del capitano, Giovanni Di Lorenzo: "Passare il girone era il nostro obiettivo, abbiamo meritato di passare il turno e bene così. Non era facile il girone, era importante non subire gol, grandissime parare di Meret. Siamo felici per lui, conta per tutti non subire gol. C'è tanto da lavorare, migliorare in alcuni aspetti, ma stiamo facendo buone partite, con buone prestazioni e questo ci lascia ben sperare per il nuovo anno. Continueremo a lottare per i tifosi, era importante vincere in casa, mancavano i tre punti qui da troppo tempo"

23:03

Quagliarella: "Tutte cose positive"

A Sky Fabio Quagliarella sottolinea: "Tutte cose positive, forse hanno concesso qualcosa in più in difesa, ma il Napoli ha fatto quello che doveva fare"

23:02

Mazzarri. la frecciata di Cambiasso

Intanto, prima della partita, frecciatina di Cambiasso a Sky dopo l'intervista di Mazzarri LEGGI QUI

22:59

Napoli e Inter, quando i sorteggi

Napoli e Inter agli ottavi: qui tutte le informazioni sui sorteggi per gli ottavi

22:57

Anche l'Inter agli ottavi da seconda

Oltre al Napoli, anche l'Inter va agli ottavi di Champions da seconda in classifica nel girone QUI I DETTAGLI

22:50

Finisce Napoli-Braga, tra poco parla Mazzarri

Termina Napoli-Braga, tra poco le parole di Walter Mazzarri.

Stadio Diego Armando Maradona, Napoli