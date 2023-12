Napoli agli ottavi di Champions, le possibili avversarie e i pericoli da evitare

Napoli, le possibili avversarie agli ottavi di Champions

Gli avversari pià temibili per gli uomini di Mazzarri sono il Manchester City campione d'Europa, Arsenal, Bayern Monaco e Barcellona o Shakhtar. Attenzione anche all'Atletico Madrid, ancora in lotta per il primo posto con la Lazio e ad una tra Borussia Dortmund e Psg. Meno temibile invece la Real Sociedad.

Bayern Monaco

Arsenal

Real Sociedad

Atletico Madrid (in lotta con la Lazio)

Borussia Dortmund/PSG

Manchester City

Barcellona/Shakhtar