Addio ad Antonio Juliano: l'emozionante ricordo del Napoli e di De Laurentiis

Giorno triste per il calcio e il Napoli. Oggi è scomparso all'età di 80 anni Antonio "Totonno" Juliano, storico centrocampista e dirigente azzurro. In tanti lo hanno ricordato sui social, toccante il messaggio del Napoli e del presidente De Laurentiis sul sito ufficiale e sui canali social del club: "Juliano ha segnato un’epoca indelebile prima da calciatore e poi da dirigente. Cresciuto nelle giovanili, ha vestito per 17 anni la maglia del Napoli diventandone capitano e simbolo generazionale. Dopo aver vinto la prima Coppa Italia giovanissimo nel 1962, fu il primo napoletano a conquistare la Coppa Italia da capitano nel 1976".