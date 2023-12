Napoli, tre difensori non si allenano in gruppo: le ultime in vista del Cagliari

Due giorni alla gara di campionato contro il Cagliari . Si giocherà sabato alle ore 18 allo stadio Maradona. Sarà la seconda consecutiva interna (su tre, martedì prossimo il Frosinone in Coppa Italia) dopo la vittoria in Champions contro lo Sporting Braga.

Napoli, le ultime da Castel Volturno

Il Napoli si è allenato questa mattina al Konami Training Center di Castel Volturno. Diverse assenze dal gruppo in difesa. Come si legge nel report, infatti, Mario Rui ha svolto allenamento personalizzato in campo. Olivera ha fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Lavoro in palestra per Ostigard, reduce da un leggero stato influenzale.