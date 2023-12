Ranieri, conferenza Napoli-Cagliari: "Pavoletti? Anche Altafini..."

Claudio Ranieri ha presentato Napoli-Cagliari, valida per la sedicesima giornata di Serie A: "Come si affronta il Napoli? Le caratteristiche sono legate al loro gioco, con Mazzarri sono tornati a giocare bene. Sanno sviluppare combinazioni a mille all'ora, altrimenti non avrebbero vinto lo scudetto. Ci sono giocatori che possono fare la differenza e chi subentra è un titolare aggiunto".