Da centrale a terzino: ora Natan è in crescita

La vita è molto strana e spesso anche molto difficile, tutte cose che Natan ha imparato sulla propria pelle in Brasile sin da quando era soltanto un bambino e frequentava le scuole calcio di Serra, nello Stato dell’Espirito Santo, e poi le prime giovanili di un certo spessore. Tipo quella del Ponte Preta, Campinas, Stato di San Paolo, l’oasi felice di Careca: all’epoca il ragazzo giocava da terzino sinistro ma le cose non andavano per niente bene, e anzi all’ennesima porta in faccia finì anche al centro di un vortice emotivo personale estremamente delicato. Umore pessimo e nessuna voglia di continuare.

Poi, la svolta: arriva al Flamengo e viene dirottato al centro, difensore centrale, cioè il ruolo per cui lo ha acquistato il Napoli. Per sostituire Kim. In mezzo a tante difficoltà: Garcia lo ha fatto esordire alla quinta partita, per un minuto in Champions a Braga, e poi lo ha lanciato a Bologna. E dall’epoca sono stati alti e bassi, in linea con l’andamento della squadra. E poi, beh, è ritornato il Braga, però al Maradona, ed è accaduta una cosa affascinante considerando la sua storia: è stato eletto Mvp, migliore in campo della notte di coppa che ha regalato gli ottavi, però giocando da terzino sinistro. Adattato per sostituire gli infortunati Mario Rui e Olivera come con l’Inter e la Juve, ma con risultati decisamente migliori soprattutto in fase offensiva. Con tanto di azione travolgente e assist per il bis di Osimhen. Alé: buona idea di Mazzarri. E pensare che in Brasile, da piccolo, lo avevano quasi trascinato sull’orlo di una crisi.