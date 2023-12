Osimhen protagonista in Napoli-Cagliari: il gesto tecnico è clamoroso

Gesto tecnico clamoroso quello effettuato da Osimhen in occasione del gol di Kvaratskhelia che ha permesso al Napoli di tornare in vantaggio sul Cagliari .

Cosa ha fatto Osimhen?

L’attaccante nigeriano ha conquistato palla e ha cominciato a palleggiare in area, portandosi con sé la difesa del Cagliari e liberando spazio per i compagni di squadra. Dal nulla, Osimhen ha servito Kvaratskhelia che non ha potuto fare altro che mettere a segno il gol del 2-1. Osimhen, già autore dell’1-0, è uscito dal campo all’81’ per lasciare il posto a Gaetano tra gli applausi del Maradona.