Diretta Napoli-Cagliari, ora LIVE la partita di oggi

Al Maradona c'è il confronto tra Napoli e Cagliari, valido per la 16^ giornata del campionato di Serie A. La squadra di Mazzarri è reduce dalla vittoria ottenuta col Braga in Champions League, ma in Serie A si contano le sconfitte consecutive rimediate con Inter e Juve. Gli azzurri cercano i tre punti contro un Cagliari che non vuole fare la comparsa a Fuorigrotta.