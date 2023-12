Napoli, la frase di Mazzarri sull'infortunio di Osimhen

Victor Osimhen è stato il grande protagonista della vittoria del Napoli contro il Cagliari. Un gol e un assist per il bomber nigeriano, uscito al minuto 82 per un problema all'inguine .

Cosa ha detto Mazzarri su Osimhen?

Delle sue condizioni ha parlato a fine partita Walter Mazzarri. Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore del Napoli ha dichiarato: "Osimhen? Non mi sembra un infortunio grave, sarà una cosa passeggera". La squadra azzurra tornerà ad allenarsi lunedì per preparare la gara contro il Frosinone in Coppa Italia di martedì, poi sabato sera sfida all'Olimpico contro la Roma.