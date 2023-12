Napoli-Barça in Champions: i quotidiani spagnoli avvisano Xavi

Sarà Napoli-Barcellona per gli ottavi di finale di Champions League. Come hanno accolto in Spagna l'esito dell'urna di Nyon con la sfida tra le due squadre che si ripropone per la terza volta in sei stagioni? Il quotidiano As nella sua edizione online scrive: "La squadra italiana prova a rialzarsi dopo cinque mesi disastrosi. Garcia e il suo staff hanno cancellato ciò che di buono aveva costruito Spalletti".