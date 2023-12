Diretta sorteggi Champions, le avversarie di Napoli, Lazio e Inter ora LIVE

Giornata di sorteggi per gli ottavi di Champions League: tre le squadre italiane interessate. Oggi Napoli, Lazio ed Inter scopriranno le avversarie che affronteranno tra febbraio e marzo.

12:03

Nebbia in Svizzera, alcuni ospiti in ritardo

Alcuni ospiti sono arrivati in ritardo al sorteggio a causa dei ritardi dei voli in Svizzera per la nebbia

11:56

Sorteggi Champions, pochi minuti al via

Ancora pochi minuti, poi le tre italiane conosceranno il loro destino. Da Sky il commento di Paolo Condò: "La verità è che manca un'italiana in prima fascia. E quell'italiana, visti i gironi, doveva essere l'Inter"

11:49

Ecco chi è l'ambasciatore della Champions League

Ambasciatore della Champions, e della finale, è l'ex Chelsea John Terry

11:44

Ottavi di finale di Champions, queste le date

Queste le date degli ottavi di finale di Champions: 13-14, 20-21 febbraio e 5-6, 12-13 marzo 2024. Le date saranno comunicate a club e ai tifosi nelle ore successive al sorteggio.

11:33

Sarri sarà accontentato?

Maurizio Sarri vorrebbe incontrare il Barcellona: alle 12 si scoprirà se sarà accontentato o meno

11:22

Sorteggi, tutto pronto nel quartier generale Uefa

Tutto pronto nel quartier generale Uefa per i sorteggi della Champions, al via alle 12

11:13

Champions, dove e quando ci sarà la finale

La finale di Champions League si giocherà a Wembley, Londra, il primo giugno 2024

10:51

Sorteggi Champions, tutte le regole

QUI, intanto, tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio di Champions League

10:46

Paradosso Italia, nessuna testa di serie. Ma il ranking...

Il paradosso di questo sorteggio è che l'Italia non ha teste di serie, ma è prima nel ranking stagionale Uefa davanti alla Germania

10:45

Si avvererà la previsione di Inzaghi?

Ieri sera, dopo Lazio-Inter, Simone Inzaghi ha detto di aspettarsi il City per la sua squadra. Sarà davvero così?

10:44

Tra un'ora e un quarto i sorteggi di Champions League

Tra un'ora e un quarto, alle 12, via ai sorteggi di Champions

Nyon, Svizzera