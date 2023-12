Il Napoli pesca il Barcellona: la reazione di Mazzarri

Il Napoli affronterà il Barcellona agli ottavi di finale di Champions League. L'allenatore Walter Mazzarri ha commentato così l'esito dell'urna di Nyon sul sito ufficiale del club azzurro: "Avevo detto dopo la partita contro Cagliari che tutte le squadre che si sono qualificate per gli ottavi sono forti e quindi ogni accoppiamento sarebbe stato difficile, questo contro il Barcellona lo è in particolar modo. Per il Napoli sarà una sfida affascinante". Mazzarri sfidò il Barcellona alla guida del Napoli in occasione del Trofeo Gamper ad agosto 2011: finì 5-0 per i blaugrana.