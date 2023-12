Lazio, Enrico Lotito: "Bayern Monaco impresa difficile. Ecco cosa servirà"

NYON - "Come si affronta il Bayern? Sicuramente con la testa giusta e l’impegno giusto, è una delle squadre più difficili di questo sorteggio. Noi vogliamo dire la nostra, sappiamo che se siamo qui agli ottavi è per il merito che ci ha contraddistinti. L’impresa è difficile, ma con i nostri mezzi possiamo lottare fino alla fine". Enrico Lotito ai microfoni di Mediaset commenta così l'urna di Nyon. Sarà di nuovo sfida alla corazzata tedesca già affrontata sempre in Champions nel 2021.