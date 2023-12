Diretta Sorteggi Playoff Europa League, le avversarie di Roma e Milan LIVE

La Roma pesca il Feyenoord, il Milan trova il Rennes. Questo il verdetto dell'urna di Nyon (Svizzera) , dove sono stati sorteggiati oggi (18 dicembre) gli accoppiamenti degli spareggi di Europa League , in cui si sfideranno per approdare agli ottavi le seconde dei vari gironi (come i giallorossi) e le 'retrocesse' dalla Champions (come i rossoneri). La cerimonia e i commenti in diretta ...

14:33

Milan, tre anni fa l'ultima in Europa League

L'andata dello spareggio di Europa League in programma il 15 febbraio 2024 a San Siro contro il Rennes segnerà il ritorno del Milan in questa competizione a quasi tre anni di distanza dall'ultima volta. I rossoneri non giocano infatti in Europa League dal 18 marzo del 2021, quando persero per 1-0 al 'Meazza' contro il Manchester United nel ritorno degli ottavi (venendo così eliminati dopo l'1-1 del primo round a Old Trafford).

14:26

Milan, i precedenti contro le squadre francesi

Le due sfide del playoff di Europa League saranno le prime della storia contro il Rennes per il Milan, che ha però affrontato in passato altre squadre francesi. In 8 match sono arrivate 4 vittorie, 3 pareggi e un ko per i rossoneri, trovando il pareggio nel più recente di questi incontri (1-1 sul campo del Lille nella fase a gironi dell’Europa League 2020/21). Il Rennes ha vinto solo una delle sue sei sfide contro squadre italiane in competizioni europee (2 pareggi e 3 sconfitte negli altri match), proprio nella più recente di queste gare: 2-0 casalingocontro la Lazio, nell’Europa League 2019/20.

14:14

Roma e Feyenoord, sfida 'infinita': le ironie sui social

L'accoppiamento tra Roma e Feyenoord negli spareggi di Europa League ha scatenato sui social le ironie dei tifosi giallorossi.