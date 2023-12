Roma in casa Feyenoord il 15 febbraio: tutte le info. Ma i tifosi potranno andare?

ROMA - Sarà Roma-Feyenoord la sfida dei playoff di Europa League. L'urna di Nyon ha messo ancora di fronte giallorossi e biancorossi olandesi, dopo i tre precedenti degli ultimi due anni che hanno visto sempre prevalere la squadra di Mourinho in finale di Conference League a Tirana, nel 2022, e nei quarti di finale della scorsa edizione di Europa League (1-0 Feyenoord all'andata, 4-1 per Dybala e compagni nel match di ritorno all'Olimpico). Cresce così l'attesa dei tifosi giallorossi, pronti a raggiungere in massa Rotterdam per il primo atto degli spareggi, in programma giovedì 15 febbraio.