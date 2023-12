Sorteggi Champions: dove vederli in tv, orario, regole Napoli, Lazio, Inter

Napoli, Lazio e Inter si preparano a conoscere il loro destino. È tutto pronto a Nyon per la cerimonia dei sorteggi degli ottavi di finale di Champions League . Tutte le italiane sono in seconda fascia e il sorteggio si preannuncia già da brividi . Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'evento e su come seguirlo in diretta .

Sorteggi Champions, il regolamento

Sono in totale sedici le squadre presenti nelle urne di Nyon, divise in due fasce (prime e seconde classificate dei gironi). Le teste di serie verranno sorteggiate contro le non teste di serie, con due limitazioni: non si potranno sfidare squadre della stessa nazione e quelle che si sono già sfidate nei gironi. Queste le due fasce:

Prima fascia: Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid, Barcellona, Manchester City, Borussia Dortmund, Real Sociedad, Atletico Madrid

Seconda fascia: Napoli, Inter, Lazio, PSV Eindhoven, PSG, Lipsia, Copenaghen, Porto

Sorteggi Champions, l'orario

La cerimonia dei sorteggi degli ottavi di Champions League a Nyon inizierà alle ore 12. Seguiranno poi i sorteggi di Europa League (ore 13) e quelli di Conference League (ore 14).

Sorteggi Champions, come seguirli in tv e streaming

La cerimonia dei sorteggi a Nyon sarà visibile, in diretta tv, su Sky Sport 24 e in chiaro su Canale 20. Inoltre sarà possibile seguire l'evento in diretta streaming su Amazon Prime Video, Sky Go, Now Tv, Mediaset Infinity e infine sul sito ufficiale della Uefa.