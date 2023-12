Napoli, i convocati di Mazzarri: out tre centrocampisti, c'è una sorpresa

Sono diverse le assenze per il Napoli in vista della gara di Coppa Italia contro il Frosinone . Nell'elenco dei convocati, infatti, mancano Zielinski, Anguissa ed Elmas , oltre all'altro infortunato, Olivera .

Ecco l'elenco dei convocati di Mazzarri

Proprio in virtù delle tante assenze, sono stati convocati i giocani D'Avino in difesa e Russo a centrocampo per gli ottavi di finale di Coppa Italia in programma questa sera allo stadio Maradona.

Ecco l'elenco completo di Mazzarri: Contini, Gollini, Meret, Di Lorenzo, Zanoli, Juan Jesus, D’Avino, Natan, Ostigard, Rrahmani, Mario Rui, Cajuste, Demme, Gaetano, Lindstrom, Lobotka, Russo, Politano, Kvaratskhelia, Raspadori, Simeone, Zerbin, Osimhen.