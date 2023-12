Roma-Napoli, i convocati di Mazzarri: due forfait a sorpresa

Diverse assenze per il Napoli in vista della gara dell'Olimpico contro la Roma. Nell'elenco dei convocati di Mazzarri, infatti, non figurano neppure Lindstrom e Contini, oltre ai soliti Olivera ed Elmas. Il trequartista prelevato in estate dall'Eintracht ha rimediato una lombalgia e per questo, oggi, durante la seduta di allenamento, ha svolto lavoro in palestra, mentre Olivera proseguiva la sua tabella di recupero tra palestra e piscina.