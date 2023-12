Zanetti preoccupato per Lavezzi: appello in diretta tv per il Pocho

Sono ancora frammentate le notizie dall'Argentina sulle condizioni di salute di Ezequiel Lavezzi . L'ex attaccante del Napoli è stato ricoverato nei giorni scorsi a Punta del Este , in Uruguay, inizialmente si era parlato di un accoltellamento , poi la famiglia ha smentito spiegando si fosse trattato di una caduta. Infine, sempre dall'Argentina, si è fatta chiarezza, con Yanina Latorre che ha rivelato di un ricovero in un centro di riabilitazione della provincia di Buenos Aires per abuso di sostanze stupefacenti .

Cosa ha detto Zanetti su Lavezzi?

Sui social il fratello Diego ha postato una foto del Pocho e ha chiesto "rispetto per la sua famiglia" in riferimento alle tante notizie diffuse. Sull'argomento è intervenuto un grande amico dell'ex giocatore, Javier Zanetti, argentino come lui. Il vicepresidente dell'Inter, intervenuto a Eltrecetv, ha dichiarato: "Bisogna aiutare Lavezzi, non bisogna lasciarlo solo. Quando le persone chiedono aiuto, bisogna dargli una mano". Tantissimi i tifosi del Napoli in ansia per le condizioni del Pocho, idolo degli azzurri.