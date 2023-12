Osimhen, furiosa reazione dopo l'espulsione in Roma-Napoli: faccia a faccia con El Shaarawy

Il Napoli ha perso 2-0 e chiuso in novela sfida all' Olimpico contro la Roma . Osimhen è stato espulso per somma di ammonizioni all'86' per un fallo su El Shaarawy .

Osimhen furibondo per l'espulsione in Roma-Napoli: cosa è successo

L'arbitro Colombo di Como non ha avuto nessun dubbio nel mostrare il secondo cartellino giallo all'attaccante nigeriano. Gli azzurri giocavano già in dieci dal 66' per l'espulsione di Politano. Osimhen, invece, di dubbi ne ha avuti, eccome: ha prima fatto cenno di no con le dita, poi ha chiesto a El Shaarawy di dire al direttore di gara che si era tuffat; ha, infine, guadagnato il tunnel degli spogliatoi tra gli "ooohhh" di tutto lo stadio ed ha discusso con il quarto uomo. Con ampi cenni è sembrato invitare i compagni ad andare via, prima di uscire definitivamente dalla visuale. Nel giorno del suo rinnovo Osimhen manda in archivio una serata da dimenticare come per il Napoli.