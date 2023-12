"Rinnovo Osimhen come Cavani che poi andò via?": la risposta del procuratore

Roma, Napoli, Dimaro, Castel di Sangro, di nuovo Napoli, ancora Roma. Il viale del rinnovo è stato costruito con pazienza, strategie, colpi di scena, di teatro e anche di testa. Ma sempre nel segno di Victor Osimhen: da giugno a dicembre, Roberto Calenda e Aurelio De Laurentiis si sono incontrati almeno una decina di volte. Quelle ufficialmente scoperte, certo. E in mezzo telefonate, mail, messaggi e qualsiasi forma di comunicazione utile a raggiungere l’obiettivo. Firmato ieri. Una trattativa estenuante. «Beh, non so».



Allora lo trovi lei, Calenda, un aggettivo per definirla.

«Storica. Sì, direi storica».



E anche molto articolata: una storia infinita.

«Grande lavoro, grande soddisfazione. È il riconoscimento di quanto Osimhen ha fatto e fa in campo: è un giocatore straordinario».



Capocannoniere dello scudetto con 31 gol, Champions compresa.

«Anche quest’anno, nonostante l’infortunio, sta segnando. A volte sembra tutto scontato e si dimentica che Victor ha trascinato il Napoli a vincere uno scudetto che mancava da 33 anni. Con i compagni ha costruito qualcosa d’incredibile».



A quanto ammonta la clausola?

«Il contratto è riservato».



C’è un pensiero diffuso tra i tifosi: un rinnovo stile Cavani. Cioè: il timore è che Osimhen sarà ceduto a fine anno. «Victor sta bene a Napoli e vuole portarlo più in alto possibile. Lo ha sempre detto e dimostrato in campo. Abbiamo appena chiuso un rinnovo importantissimo nella storia del calcio italiano. Godiamocelo. E dimostra che certe narrazioni erano sbagliate».



Si spieghi.

«Sentivo dire che avrei preferito non rinnovare per portarlo via subito. Il solito giochino della colpa del procuratore: non era vero. Io rappresento Victor e punto al meglio per lui, con lui: eravamo entrambi proiettati al rinnovo sin dall’estate».