Napoli, infortunio Lindstrom: novità da Castel Volturno

Napoli, le ultime dall'allenamento di Santo Stefano

L'ex trequartista dell'Eintracht Francoforte aveva rimediato una lombalgia nei giorni scorsi e per questo motivo aveva saltato la trasferta dell'Olimpico contro la Roma. Oggi, alla ripresa degli allenamenti, il danese ha svolto allenamento personalizzato in campo. Procede il suo recupero per rivederlo tra i convocati. Contro il Monza, intanto, Mazzarri dovrà fare di necessità virtù non potendo contare su due dei tre titolari fissi del tridente offensivo.