Napoli, Osimhen vola subito in Nigeria: il motivo

Victor Osimhen compirà 25 anni tra due giorni : il 29 dicembre, venerdì, giorno di Napoli-Monza. Lo farà accanto alla sua famiglia dato che, per squalifica, dopo il doppio giallo rimediato contro la Roma, sarà costretto a saltare l'ultima partita del 2023 come Politano (rosso diretto all'Olimpico) contro il Monza.

Perché Osimhen parte già per la Nigeria?

Il Napoli gli ha concesso un giorno di permesso per poter così raggiungere proprio la famiglia prima di partire per il ritiro della Nazionale. Osimhen, fresco di rinnovo di contratto fino al 2026, si è allenato e poi è partito, direzione Nigeria, Lagos. Compleanno in casa e poi, tra qualche giorno, la partenza per la Coppa d'Africa.