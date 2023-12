Mazzarri rivela i lunghi tempi di recupero di Natan: la frase sfuggita

Natan out: lungo stop, l'annuncio del tecnico

In conferenza stampa, prima della gara col Monza, Walter Mazzarri si è lasciato sfuggire i tempi di recupero per Natan: "Un mese e mezzo", le sue parole. Subito dopo l'allenatore azzurro ha chiesto conferma all'addetto stampa del Napoli che però ha confessato: "I tempi di recupero non sono stati comunicati". Natan, dunque, dovrebbe tornare in campo solo a metà febbraio. Un problema in più per il Napoli in un momento complesso con già tanti assenti. Lungo, ad esempio, è l'elenco di indisponibili per la gara di domani contro il Monza.