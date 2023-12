Diretta Mazzarri: la conferenza stampa prima di Napoli-Monza LIVE

Alle 11.30 torna a parlare Walter Mazzarri. Lo farà in conferenza stampa per presentare la sfida al Monza in programma domani al Maradona alle ore 18.30. Sarà l'ultima partita del 2023. Il Napoli ripartirà in campionato dopo il ko contro la Roma.

11:31

Mazzarri, la scelta del sostituto di Osimhen

Con il Monza, al posto dello squalificato Osimhen, spazio a Raspadori: Jack in vantaggio rispetto al Cholito per completare il tridente insieme con Kvara e Lindstrom (se Jesper non darà garanzie fisiche, pronto Zerbin). In difesa, davanti a Meret, Rrahmani-Juan Jesus coppia centrale con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce. Centrocampo con Anguissa, Zielinski e il rebus Lobotka.

11:24

Mazzarri recupera Lindstrom. Dubbio Lobotka

Mazzarri recupera Lindstrom: un problema in meno verso il Monza. E ora, cioè oggi, Walter scoprirà se potrà contare anche su Lobotka, reduce dall’infrazione costale rimediata all’Olimpico con la Roma e ieri ancora protagonista di una sessione di lavoro personalizzato in vista della rifinitura in programma oggi al centro sportivo di Castel Volturno.

11:07

Assalto a Samardzic per sostituire Elmas

Samardzic con i soldi di Elmas: era un’equazione probabile, è diventata una realtà. Il Napoli ha ricominciato il puzzle per la stellina dell’Udinese: Elif è stato già ceduto al Lipsia, Zielinski acquisirà lunedì lo status di svincolato - con l’Inter in agguato da tempo per piazzare il colpo a zero in assenza di accordo per il rinnovo -, e così De Laurentiis ha riaperto con la famiglia Pozzo la vecchia pista già ricamata nel recente passato. (QUI LA NOTIZIA COMPLETA)

11:01

Napoli, la probabile formazione

Da Natan a Osimhen, tanti assenti per la gara di domani, l'ultima al Maradona e dell'anno. Ecco la probabile formazione: