La ex di Politano svela la verità sulla separazione: e sulla nuova fidanzata...

È trascorso quasi un anno da quando il calciatore del Napoli Matteo Politano e l'ex compagna Ginevra Sozzi si sono lasciati. I due, nonostante la rottura, sono rimasti in ottimi rapporti come confermano le parole dell'influencer che ha risposto ad alcune domande dei follower su Instagram.

Politano, le parole dell'ex Ginevra

L'argomento principale è il loro rapporto in funzione anche della figlia Giselle, quasi tre anni, nata nel 2021: "In che rapporti sei con Matteo il papà della bambina?", "Belli" la risposta corredata da diversi cuori a cui poi la Sozzi aggiunge: "Se Giselle vede il padre? Ovvio è innamorata del suo papà". E ancora c'è chi le domanda: "Accetteresti che Giselle possa passare del tempo con la nuova compagna di Matteo?" "Sì. Discorso lungo e complicato ma sì. Sì, sì e sì. Per mia figlia questo e molto altro", ha chiosato Ginevra. Insomma nonostante la rottura, e la nuova liason di Politano con una ragazza di nome Alessandra, entrambi sono genitori presenti e uniti per la loro piccola.