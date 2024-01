Non ci sono squalificati per i quarti di finale di Coppa Italia con il tabellone completo dopo l'ultima qualificata, la Juventus, che ha battuto 6-1 la Salernitana all'Allianz Stadium. Il Giudice Sportivo ha comminato solo diverse ammende per i club protagonisti nelle gare valide per gli ottavi di finale che si sono svolte tra fine dicembre e inizio gennaio.