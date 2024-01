Diretta Mazzarri: la conferenza prima di Torino-Napoli LIVE

Walter Mazzarri torna a parlare . Lo ha fatto questa mattina dalla sala stampa del Konami Training Center per presentare la sfida contro il Torino, in programma domani alle ore 15, valida come ultima del girone d'andata. Tanta curiosità per le sue risposte, si è parlato tanto di campo, formazione e mercato.

12:47

Napoli e Torino, la situazione in classifica

Il Napoli al momento è ottavo in classifica a quota 28 punti, distante 5 punti dalla Fiorentina quarta che sarà impegnata contro il Sassuolo. Il Torino, invece, è decimo, distante appena 4 punti dagli azzurri.

12:38

Tutte le assenze per il Torino

Tante le assenze di oggi e Mazzarri l'ha sottolineato in conferenza stampa: mancheranno, infatti, gli infortunati Meret, Natan e Olivera oltre ad Anguissa e Osimhen, in Coppa d'Africa. Elmas è stato già ceduto e andranno valutate ancora le condizioni di Juan Jesus, Gaetano e Politano.

12:24

Napoli, stanziati 60 milioni per la Champions

Dalle parole pronunciate da Mazzarri in conferenza risulta evidente la necessità di intervenire sul mercato. Per la Champions stanziati 60 milioni, tra gli obiettivi ci sono Dragusin, Samardzic e Soumaré oltre a Mazzocchi che è già arrivato. Si tenterà l'assalto al quarto posto rinforzando l'organico.

12:09

Mazzarri ha elogiato Mazzocchi

11:52

Mazzarri e gli indizi di formazione

Mazzarri non ha dato molte indicazioni di formazione ma ha fatto capire che ci sono diversi dubbi: Juan Jesus non è al meglio, così come Gaetano e Demme. Politano recupera. Cajuste e Lobotka stanno bene. In attacco Raspadori favorito su Simeone.

11:51

Si conclude la conferenza di Mazzarri

"Napoli è casa mia, non sono ancora riuscito a ripetere quanto fatto nella prima esperienza, mi sento quasi in debito. Spero di svoltare presto". Si è conclusa così la conferenza stampa di Mazzarri prima della sfida contro il Torino.

11:50

Mazzarri sulle condizioni di Politano

"Politano mi dà speranze di recuperarlo. Gaetano ci prova, Cajuste e Lobotka stanno bene, cerco di recuperare anche Demme. Siamo ai minimi termini sia a centrocampo che in difesa".

11:49

Mazzarri: "Kvaratskhelia va tutelato"

"Non è bello vedere che nonostante la tecnologia si faccia fallo a palla lontana. E poi Kvaratskhelia quando ha una mezza reazione viene ammonito, questo è un tema da approfondire. Kvara ne subisce di tutti i colori e il Var non interviene e lo stesso discorso vale anche per Osimhen".

11:45

Mazzarri: "Risultato bugiardo con il Monza"

"Punti raccolti? Non si possono paragonare i momenti, in questo momento poi mancano sette, otto titolari e poi i giudizi cambiano in virtù dei risultati, come col Monza. Fa parte del calcio e bisogna accettarlo".

11:43

Mazzarri e l'ipotesi difesa a tre

"Contro il Monza non abbiamo giocato a tre, ci siamo abbassati a cinque, se l'esterno alto s'abbassa poi Di Lorenzo viene dentro. Anche domani rischieremo se non stiamo attenti, perché il Torino ti attacca sul palo opposto".

11:41

Mazzarri parla della scelta dell'attaccante

"L'anno scorso ha giocato una sola partita dall'inizio, Raspadori è un centravanti di manovra, hanno caratteristiche diverse. Vedrò l'allenamento fino all'ultimo e deciderò chi sostituirà Osimhen. Simeone ha sempre il sorriso, è un ragazzo allegro e prezioso, dovrebbero essere tutti come lui".

11:39

Mazzarri torna a parlare del Monza

"Abbiamo giocato bene creando 7-8 palle gol e concedendo a loro solo un mezzo contropiede. Abbiamo chiuso la partita con il 4-2-4 e abbiamo provato a vincerla. Se continuiamo a giocare così ne vinceremo tante di partite. Però ho sentito dire cose assurde in tutta la settimana".

11:38

Mazzarri su Mazzocchi e gli infortunati

"Parliamo di un ragazzo eccezionale, ha una grande carica, ci ho parlato. Chi viene qui deve essere motivato e trasmettere carica a chi si addormenta dopo 2-3 anni". Poi su Di Lorenzo: "Non aveva un ricambio, ho parlato con Mazzocchi e ho capito che può essere un jolly, tornerà utile. Infortuni? Ne sono successe di cose, sono preoccupato per le assenze. Gaetano proverà oggi e parleremo con Juan Jesus che non è al top, ma vedremo di recuperarlo".

11.27

Mazzarri, le prime dichiarazioni

Ecco le prime dichiarazioni di Mazzarri: "Vorrei per questo 2024 che si invertisse la rotta rispetto ai risultati. Col Monza abbiamo fatto una buonissima prestazione, è mancato solo il risultato".

11:17

Mazzarri, sta per cominciare la conferenza

Pochi minuti e avrà inizio la conferenza stampa di Mazzarri: sarà il primo appuntamento con la stampa per il tecnico del Napoli alla vigilia del debutto nel 2024 degli azzurri.

11:04

Meret ko e Cajuste titolare: le scelte di Mazzarri

Contro il Torino di Juric si ripartirà da alcune certezze ma anche da giocatori che torneranno utili nelle prossime partite. Uno di questi sarà Cajuste che, in attesa del mercato, è il sostituto naturale di Anguissa e a centrocampo si unirà a Lobotka e Zielinski. Da monitorare le condizioni di Gaetano che anche ieri ha svolto personalizzato. Tra le novità di formazione Gollini titolare al posto dell’infortunato Meret.

10:49

Mazzocchi è il primo acquisto del Napoli

Ieri è stato ufficializzato Pasquale Mazzocchi come primo acquisto del Napoli: maglia numero 30 per lui che ha scritto un post social per salutare i suoi nuovi tifosi. "La maglia azzurra il coronamento di un sogno". (QUI LA NOTIZIA COMPLETA)

10:36

Ultime di formazione: dubbi in attacco

Per la prima del nuovo anno e l’ultima del girone di andata Mazzarri potrebbe confermare l’attaccante di venerdì scorso. Raspadori è avanti nelle gerarchie, Simeone aspetta il suo momento e, anche se dovesse essere panchina, si augura di poter dare il suo contributo molto prima del minuto 85, quando contro il Monza è toccato a lui. La punta che verrà scelta sarà scortata da Kvaratskhelia e, molto probabilmente, Politano, che ieri mattina è tornato ad allenarsi in gruppo ed è recuperato. Alle sue spalle scalpita Lindstrom.

10:29

Mazzarri torna a Torino

Gara speciale, quella di domani, per Walter Mazzarri, che torna a Torino dove ha allenato dal 2018 al 2020: è stata la penultima esperienza prima di tornare a Napoli. Nel mezzo quella sfortunata a Cagliari durata appena pochi mesi.

10:20

Napoli, quanti obiettivi sul mercato

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha individuato diversi obiettivi per il mercato invernale oltre al già arrivato Mazzocchi: da Dragusin a Soumaré, focus su tutti i nomi per la finestra invernale dei trasferimenti. (QUI L'ARTICOLO COMPLETO)

Konami Training Center- Castel Volturno