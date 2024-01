Napoli, il piano di De Laurentiis: cifra record per il mercato invernale

Napoli, la cifra sul tavolo per il mercato di gennaio

Lo fa sistemando sul tavolo una sessantina di milioni - più o meno come quattro anni fa, il Generale Inverno più dispendioso che si ricordi - e andando alla ricerca quasi affannosa di facce nuove, di attori da lanciare sul palcoscenico ma senza aver la tentazione di allestire un cine-panettone: la questione si è fatta seria, a sei mesi dalla Storia, e improvvisamente si sono aperti buchi proprio sulle toppe adagiate nell’anima di quello squadrone tra luglio e agosto. È già arrivato Mazzocchi, l’esterno destro che deve dare una mano nelle rotazioni a Di Lorenzo, ma altro c’è da fare: in sintesi, e come è ormai accertato, un centrale difensivo che rassicuri Mazzarri e colmi il vuoto lasciato dall’infortunio di Natan, un mediano-mezzala, che diventi il sostituto di Elmas e che però dia il proprio contributo, e se capita pure un altro interditore, perché intanto Anguissa sta in Coppa d’Africa; ma per non farsi mancare nulla, e giocare un po’ d’anticipo, torna utile anche un trequartista, perché a giugno anche la favola di Zielinski evaporerà, e quindi prevenire sarà meglio per curare.