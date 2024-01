Nervi tesi tra Victor Osimhen e Mamuka Jugeli, agente di Kvaratskhelia, che ieri, parlando del futuro del centravanti, aveva dichiarato: "Osimhen ha firmato un nuovo contratto, ma tu pensi davvero che giocherà nel Napoli per tutta la sua carriera? Te lo dico adesso, andrà a giocare in Arabia Saudita in estate. Il Napoli ha aumentato il contratto di Osimhen, ma Khvicha non accetterebbe un trasferimento in Arabia nemmeno se gli offrissi un miliardo di euro".