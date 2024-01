Napoli, è fatta per Zanoli alla Salernitana. Novità su Zerbin

Alessandro Zanoli ripartirà dalla Salernitana. L'annuncio dell'ufficialità ormai prossima è del presidente Danilo Iervolino, intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Zanoli dovrebbe in queste ore firmare, abbiamo trovato l’accordo. Si tratta di un giocatore fortissimo che aspettiamo a braccia aperte. Siamo alle fasi finali di questa trattativa". L'esterno del Napoli non era partito con la squadra per l'Arabia proprio perché era alle battute finali l'affare con la Salernitana. Dunque sarà lui a sostituire Mazzocchi che ha fatto il percorso inverso trasferendosi pochi giorni fa al Napoli.