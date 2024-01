Mazzarri diretta dopo Napoli-Fiorentina: conferenza e interviste LIVE

Il Napoli è la prima finalista di Supercoppa italiana . Dopo la vittoria contro la Fiorentina , Walter Mazzarri parla in conferenza stampa per commentare il match di Riyad deciso da un gol di Simeone e una doppietta di Zerbin . Segui tutti gli aggiornamenti in diretta.

23:15

Mazzarri sulle condizioni di Mazzocchi

"Mazzocchi forse era stanco, mi pare non abbia avuto grandi cose. Per quanto riguarda Zerbin, a volte si cercano giocatori all'estero e si sottovalutano quelli che si hanno in casa: ha qualità e gamba, ha intelligenza, deve avere più risolutezza quando è in zona decisiva. Ma per me è un talento, sono contento perché è un giocatore moderno, rientra ed è tatticamente intelligente: se continua così avrà un grande futuro, specie se migliorerà nelle cose in cui deve migliorare". Così Mazzarri in conferenza stampa post Napoli-Fiorentina.

23:05

Napoli, la statistica

Il Napoli disputerà la sua quinta finale in Supercoppa Italiana (la seconda con Mazzari in panchina, dopo il 2012) e per la prima volta affronterà un’avversaria diversa dalla Juventus.

23:00

Chi è Zerbin, l'eroe di Napoli-Fiorentina

22:50

La gaffe di Mauro in diretta tv sulla Lazio

22:43

Zerbin: "La botta mi ha dato una bella sveglia"

"Perché ho calciato in porta? Quando arrivi lì provi il tiro, non ci pensi. Avevo preso una bella botta ma mi aveva dato una bella sveglia... Quando sei lì tiri e speri che il pallone entri".

22:42

Zerbin sulla doppietta in Supercoppa

"Doppietta? Bellissima soddisfazione, inaspettata, anche se giochi di meno devi sempre dare tutto. Questi sono i miei primi gol con il Napoli, è un sogno. Siamo a metà dell'opera". Lo ha detto Alessio Zerbin ai microfoni di Sportmediaset dopo la semifinale di Supercoppa contro la Fiorentina.

22:38

Mazzarri: "Ho studiato il Napoli"

"Il Napoli l'ho studiato, sono rimasto fermo diverso tempo e ho guardato tutte le partite. Anche quando giocavo con la difesa a 3 a volte passavo a 4. Per tenere la linea alta ci vogliono giocatori come Kim altrimenti se prendi un contropiede ti tamponano. Un allenatore deve cercare di cucire la camicia addosso ai giocatori che sono rimasti".

22:36

Mazzarri sul cambio modulo

"Abbiamo parlato di 4-3-3 per farlo come l'anno scorso ma sono cambiati tanti giocatori ma non è facile farlo senza 6-7 giocatori determinanti che con Spalletti giocavano sempre. Prima la rosa era sempre allo stesso livello, ora le cose sono diverse. Ho fatto capire ai ragazzi che si può giocare in modo simile, quindi abbiamo imparato a giocare come oggi: questo ci aiuterà a essere più imprevedibili. Anche l'anno scorso verso la fine del campionato il Napoli faceva fatica".

22:34

Mazzarri su Zerbin e Simeone

"Zerbin è un talento, spesso si prendono giocatori dall'estero e non si guarda in casa ma lui deve solo migliorare un po' davanti alla porta, è un ragazzo giovane che si trova a giocare in una big come il Napoli. Va solo aspettato un po' ma se continua così ha un gran futuro. Simeone è un ragazzo stupendo, sempre propositivo, sono contento per lui perché se lo merita".

22:32

Mazzarri dopo Napoli-Fiorentina

"Avevo seguito Napoli-Fiorentina, prima che io arrivassi, e ho pensato che Italiano avrebbe fatto le stesse cose stasera. Per questo ho pensato di dare più protezione: era l'unico modo per affrontare questa Fiorentina. Quando la Fiorentina palleggia sta benissimo, fa meglio di noi, ma questo era l'unico modo di metterli in difficoltà". Così Walter Mazzarri nel post partita di Napoli-Fiorentina, ai microfoni di Sportmediaset.

22:26

Gollini: "Mi piacerebbe giocare di più"

"Nelle grandi squadre come il Napoli ci sono tanti giocatori forti e bisogna essere pronti quando c'è da giocare. Ruolo part time? In carriera bisogna fare delle scelte, io ho scelto di giocarmi le mie carte in un grande club. Qui mi trovo bene e sono felice di essere al Napoli. Poi è chiaro che quando uno gioca 5-6 partite di fila si sente la differenza. Io so le mie qualità. è chiaro che mi piacebbe giocare di più".

22:23

Gollini dopo Napoli-Fiorentina

"Mi è piaciuto come abbiamo difeso, siamo stati molto solidi, comunque la Fiorentina gioca molto bene ma l'importante è che siamo riusciti ad interpretare il modulo nel migliore dei modi". Così Gollini ai microfoni di Mediaset dopo Napoli-Fiorentina.

22:19

Italiano sul Napoli

"Avevamo preparato questa strategia con il Bologna per essere più presenti sugli esterni. In questo momento avevamo ricambi, gente che poteva cambiare la partita... Ci capitano queste partite e mi dispiace, la perdiamo con un gol annullato e quel rigore. Comunque complimenti al Napoli".

22:17

Italiano: "Potevamo andare in finale"

"Da questa serata non salvo niente, per 84' abbiamo dimostrato che ce lo meritavamo. Ci sono partite in cui ritorna la sterilità, altre volte siamo stati più concreti, sapevamo che non era semplice ma fino all'84' io ci ho creduto, con un guizzo potevamo pareggiarla".

22:15

Italiano sul rigore di Ikone

"Ikone? Si è conquistato il rigore e ha avuto la fiducia per andare a batterlo. Altri rigoristi gliel'hanno concesso, non si può togliergli la palla. Questa fobia dei rigori dobbiamo levarcela subito perché perdiamo partite".

22:14

Italiano su Napoli-Fiorentina

"Passo indietro per la Fiorentina? Complimenti al Napoli per aver preparato questa partita, ci ha sorpreso ma è un sistema che sappiamo affrontare. Eravamo in partita, abbiamo sbagliato un calcio di rigore, ci siamo sbilanciati per portarla ai rigori. Ma abbiamo commesso due errori e la partita si è chiusa". Così Italiano ai microfoni di Mediaset dopo Napoli-Fiorentina.

22:10

Supercoppa, pochi tifosi ma entusiasti

22:05

Napoli-Fiorentina, la partita

22:00

Mazzarri in conferenza stampa

Tra qualche minuto Mazzarri parlerà in conferenza stampa. Segui tutto con la nostra diretta.

Al Awal Park at King Saud University, Ryiad