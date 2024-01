Cresce l'attesa per il match di questa sera tra Napoli e Inter che mette in palio la Supercoppa Italiana. Le due formazioni sono alla ricerca del primo titolo stagionale. In casa dei campioni d'Italia c'è uno scatto che ha fatto nascere non poca nostalgia ai tifosi. Nell'immagine, infatti, si vedono insieme De Laurentiis e Spalletti per un particolare motivo.