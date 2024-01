Lazio-Napoli, Mazzarri: "Zielinski? Ci ho parlato, lo farò anche con Osimhen"

Mazzarri dopo Lazio-Napoli: "Sono molto soddisfatto"

Nel dopo gara, Mazzarri ha commentato così Lazio-Napoli, terminata sul punteggio di 0-0: "Sono sinceramente molto soddisfatto, anche perché avevamo davanti una squadra molto forte. L'anno scorso, il Napoli ha vinto uno Scudetto, ma la Lazio è arrivata seconda. Squadra forte. E noi avevamo tante assenze, quindi i ragazzi sono stati veramente bravi. Ho avuto la conferma di avere grandi uomini, che giocano insieme e da squadra. Si vede già qualcosa che piace a me".

Difesa a tre che si conferma granitica, come in Supercoppa, mentre l'attacco ha pagato inevitabilmente le molte defezioni: "Con le squadre di Sarri, di solito è difficile tenere il possesso palla, ma questo la dice lunga su quanto stia crescendo la squadra. Bisogna attaccare di più gli spazi, la profondità, ma le caratteristiche di Raspadori oggi non lo consentivano. Loro poi son bravi a scappare, ma nel complesso sono contento della prestazione".

Mazzarri sul modulo: "3-4-3? Si può fare"

Guardando al futuro, Mazzarri non pone limiti rispetto al modulo che caratterizzerà il Napoli nelle prossime uscite: "Dipende dai calciatori che ho a disposizione. Certo, se ti costringe a tener fuori giocatori importanti e in forma, io sono pronto anche ad adattare il sistema di gioco ai calciatori. Non per forza il contrario. Si può fare tranquillamente il 3-4-3, soprattutto quando torneranno Osimhen, Simeone e Kvaratskhelia. Se poi la squadra è quadrata, può giocare con qualsiasi modulo".