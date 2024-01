Liste Napoli, Demme out in serie A. Traore, nodo Europa

Il mercato finirà alle 20 di giovedì ed entro le 24 di venerdì tutti i club dovranno presentare le liste per il campionato e per la fase a eliminazione diretta della Champions. Il Napoli in questo momento, e presumibilmente anche tra 48 ore, avrà un solo problema numerico sia per il prosieguo della stagione in Serie A, sia per gli ottavi di finale di coppa con il Barça (l’andata è in programma il 21 febbraio al Maradona, il ritorno il 12 marzo a Barcellona).