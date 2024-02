Cagliari o Sanremo? Gaetano scatena i tifosi sui social: il motivo

Cagliari e Sanremo, cosa accade sui social

Ranieri, ovviamente, è Claudio, non Massimo, artista della canzone italiana. E Mina non è Mina Anna Maria Mazzini ma Yerry, difensore, arrivato per rinforzare la squadra al pari di Gaetano, non Rino, ma Gianluca, classe 2000, centrocampista arrivato in prestito dal Napoli. Non è Sanremo, non è musica, si tratta di calcio, sono i protagonisti del Cagliari. Ma sui social impazza l'ironia.