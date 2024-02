Calciomercato, tutti i voti: Allegri ha Alcaraz, la Roma vola

N essun colpo straordinario, nessuna clamorosa novità, è finito un mercato di gennaio che non ha modificato i valori già esistenti. Il voto che abbiamo assegnato a ogni squadra ha solo una natura tecnica, non economica: se è stata rafforzata voto positivo, se è stata indebolita voto negativo.



INTER voto 6

Per migliorare la capolista ci volevano i giocatori del Real Madrid e del City. C’era un’assenza da colmare per l’infortunio di Cuadrado ed è arrivato Buchanan, che finora è rimasto ai margini.



JUVENTUS voto 6,5

Per le squalifiche di Pogba e Fagioli, la Juve aveva la necessità di un centrocampista. Ha preso Alcaraz, che ha bisogno di tempo prima di entrare in corsa per un posto da titolare. Un rinforzo certo è Djalò, quando sarà pronto.