Napoli-Ngonge, l'intermediario: "Trattativa rapida, c'era un motivo"

Cyryl Ngonge sarà il grande ex della sfida tra Napoli e Verona in programma domenica alle ore 15 allo stadio Maradona. L'esterno belga è stato acquistato dal club di De Laurentiis e ha già esordito nei minuti finali della gara contro la Lazio. Ora si prepara a vivere una domenica speciale contro il club che l'ha portato in Italia un anno fa.