Caso Osimhen, l'avvocato Grassani: "Penalizzazione Napoli? Ipotesi fantasiosa"

In casa Napoli continua a tenere banco il caso Victor Osimhen, complice l'inchiesta aperta per chiarire le modalità che portarono all'acquisto e al conseguente trasferimento in Italia del centravanti nigeriano, oggi impegnato in Coppa d'Africa con la sua nazionale. A tranquillizzare i tifosi partenopei, ci ha pensato l'avvocato Mattia Grassani, esperto in diritto sportivo e vicino alle vicende del club di Aurelio De Laurentiis.