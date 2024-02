Napoli-Verona, i convocati di Mazzarri: la scelta su Zielinski e Traore

Diverse assenze e molti rientri per il Napoli in vista del Verona. L'allenatore Walter Mazzarri ha appena stilato l'elenco dei convocati per la sfida in programma questo pomeriggio alle ore 15 allo stadio Maradona. Confermata l'assenza di Piotr Zielinski per affaticamento - come anticipato dal tecnico in conferenza - al pari dei soliti Meret e Olivera e di Osimhen, impegnato in Coppa d'Africa.