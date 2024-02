Mazzarri dopo Napoli-Verona: "Kvaratskhelia? Un campione", rivivi la diretta

17:55

Napoli, le parole di Simeone

Simeone ha parlato ai microfoni di Dazn: "Abbiamo fatto le cose giuste e abbiamo avuto la serenità giusta per ritrovare la partita. La passata stagione si ricostruisce con i risultati e la voglia di vincere. Le partite dove vinci all'ultimo ti dà la sensazione di ritrovare quell'energia. Poi tutti gli anni sono diversi, non sempre si può stravincere. Bisogna ritrovare la calma e ripartire dalla gente che si butta sul pallone. Papà mi chiede molto dell'Inter, gli piace molto., Ci scambiamo diversi pensieri su loro e sul Barcellona. Coppola? Facevo difficoltà con lui quando era a Verona e lui era in Primavera. Ha la mentalità giusta. Contro il Milan dovremo continuare su questa strada".

17:45

Mazzarri conclude

Mazzarri conclude: "Andiamo a San Siro pensando di fare il massimo. Fino alla fine sono tutte finali e vedremo poi. Grazie a dio è finito il mercato e i ragazzi sono questi".

17:35

Mazzarri sulla situazione Zielinski

"Zielinski? Ha un contratto fino a giugno deve onorare la maglia, anche se ha già firmato con un'altra. Se sarà in buono stato e aiuterà la squadra, non ci saranno problemi. L'importante è che stia bene sotto tutti i punti di vista. Lista Uefa? Bisogna fare delle scelte. Sono arrivati tati giocatori. Normale che chi è certo di far parte del futuro del Napoli bisogna dargli la soddisfazione di fare la Champions".

17:34

"Kvara? Un campione"

Mazzarri continua: "Stiamo crescendo. Dopo il pareggio sembravamo tutti vivi. Il morale ti porta a essere stanco. Tutti ci hanno dato una mano a ribaltare questa partita che ci meritavamo. Kvara ha già dimostrato di essere un campione. Noi italiani siamo bravi a limitarli: quando se lo studiano lo raddoppiano e lo innervosiscono. Quando lo abbiamo spostato al centro ha fatto bene e toccherà fare così".

17:33

Mazzarri sul rigore mancato

"Rigore mancato su Kvara? Stavamo giocando benissimo e se avessimo aperto la partita con quell'episodio si poteva fare un'altra prestazione. Si poteva capire se l'arbitro non l'aveva visto ma il Var lo doveva richiamare".

17:32

Napoli, parla Mazzarri

Arriva Walter Mazzarri: "Non è facile aver fatto la partita. Abbiamo creato tanto e altre squadre sullo svantaggio avrebbero mollato. Ma noi abbiamo combattuto e abbiamo cercato la vittoria. Questo è quello che voglio dalle mie squadre".

17:25

Baroni: "Abbiamo messo in difficoltà il Napoli"

A Dazn è intervenuto anche l'allenatore del Verona Baroni: "Noi continuiamo a crescere. Nel primo tempo siamo stati bene in campo, poi nel secondo ci siamo alzati e abbiamo messo in difficoltà il Napoli. Dispiace per il risultato ma quello che ci serve sono queste prestazioni. Sono convinto che le vittorie arriveranno. Io sto ecrcandop di velocizzare l'inserimento dei nuovi. Buona prestazione, faccio i complimenti ai ragazzi, peccato per il risultato".

17:15

Le parole di Ngonge

Subito in gol all'esordio al Maradona, ecco le parole di Ngonge nel post partita: "Emozione incredibile. Segnare qui il mio primo gol per questo gran club è un'emozione molto bella. Quando sono entrato non pensavo di risolverla da solo, ma di vincere tutti insieme. Abbiamo fatto una bella partita ma mancava il gol. Sono entrato con la voglia di cambiare la partita e l'abbiamo fatta tutti insieme. Oggi era una partita dura contro un bel Verona. Non la nostra partita più bella, ma vincerla è stato molto pesante. Provo ad aggiungere qualcosa a questo gruppo magnifico. Voglio dare tutto per questa squadra".

17:10

Mario Rui furioso

Il terzino sinistro del Napoli è stato sostituito al 52esimo per far entrare Mazzocchi: la reazione del portoghese non è passata inosservata.

17:00

Napoli-Verona 2-1

Napoli-Verona si è conclusa sul risultato di 2-1. Allo stadio Diego Armando Maradona è andata in scena la gara valida per la ventitreesima giornata di Serie A. A deciderla il primo gol in Serie A di Coppola e le reti di Ngonge e Kvaratskhelia. A breve parlerà in diretta tv e conferenza stampa Walter Mazzarri.

