Diretta Napoli-Verona, segui la partita di oggi LIVE

Allo stadio Diego Armando Maradona è l'ora di Napoli-Verona , gara valida per la ventitreesima giornata di Serie A . Mazzarri va a caccia del terzo risultato utile consecutivo e della seconda vittoria di fila in casa per rilanciarsi nella corsa a un posto in Europa, Baroni cerca un risultato positivo per muovere la classifica con punti importanti nella lotta salvezza. Segui gli aggiornamenti in tempo reale.

16:33

72' - Gol Verona: Coppola batte Gollini, Napoli sotto 1-0

Verona in vantaggio con Coppola: tocco tra testa e spalla, primo gol in Serie A su invito perfetto di Suslov su calcio di punizione. Sovrastato Mazzocchi.

16:31

70' - Subentra la stanchezza

Subentra la stanchezza tra Napoli e Verona, gli azzurri provano a ragionare costruendo dal basso.

16:28

67' - Dawidowicz pericoloso

Dawidowicz, colpo di testa su cross tagliato di Duda: fuori.

16:27

66' - Ammonito Lindstrom

Trattenuta su Duda: ammonito Lindstrom.

16:25

64' - Verona pericoloso con Suslov

Serpentina e tiro di Suslov, che non trova lal porta.

16:23

62' - Doppio cambio Napoli: tocca all'ex Ngonge

Doppio cambio per il Napoli: fuori Politano e Cajuste, tocca all'ex Ngonge con Lindstrom.

16:21

60' - Cambio Verona: debutta Swiderski

Swiderski debutta prendendo il posto di Noslin.

16:20

59' - Kvaratskhelia: fuori

Kvaratskhelia ubriaca di finte Tchatchoua e incrocia il sinistro: troppo, palla sul fondo.

16:18

57' - Acrobazia di Folorunsho

Sforbiciata acrobatica di Folorunsho, che non trova la porta.

16:16

55' - Montipò reattivo su Simeone

Juan Jesus cross basso e tagliato per Simeone, che tocca da distanza ravvicinata: riflesso felino coi piedi di Montipò.

16:15

54' - Ammonito Suslov

Ammonito Suslov, che salterà la sfida con il Monza: fallo su Mazzocchi, bravo ad andargli via in velocità.

16:13

52' - Cambio Napoli: Mazzocchi per Mario Rui

Cambio Napoli: Mazzocchi per Mario Rui, che non l'ha presa bene.

16:10

49' - Terza occasione da gol per il Verona

Cabal di testa sfiora il gol su corner del Verona dalla sinistra.

16:09

48' - Verona di nuovo a un passo dal gol

Gollini para su Lazovic, che aveva trovato lo specchio della porta con una sassata dalla distanza.

16:08

47' - Verona vicino al vantaggio con Coppola

Coppola sfiora il gol con una spaccata volante su cross perfetto di Duda sul secondo palo. Anguissa statico, Verona vicino al vantaggio.

16:07

46' - Mario Rui ammonito: salterà il Milan

Suslov salta Mario Rui, che lo abbatte in scivolata: cartellino giallo pesante. Il portoghese era diffidato e salterà Milan-Napoli.

16:07

Napoli-Verona, si riparte senza cambi

Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo di Napoli-Verona, le squadre sono tornate in campo. Si riparte senza cambi.

15:52

Coppola a DAZN alla fine del primo tempo di Napoli-Verona

Diego Coppola a DAZN alla fine del primo tempo di Napoli-Verona: "Il cartellino giallo mi condiziona. Dobbiamo continuare a giocare così, andare a prenderli alti e cercare di colpirli in contropiede".

15:51

Napoli-Verona 0-0, fine primo tempo

Finisce il primo tempo di Napoli-Verona: squadre al riposo sul risultato di 0-0.

15:50

45'+3' - Rrahmani pericoloso

Rrahmani ci prova su calcio d'angolo: fuori.

15:49

45'+2' - Testata tra Simeone e Dawidowicz

Testata tra Simeone e Dawidowicz, solo tanto dolore ma si riprende a giocare.

15:47

45' - Il Verona sciupa un contropiede

Lazovic chiude con un destro a giro sul fondo un contropiede spinto male dal Verona. Suslov ha sbagliato il passaggio per Folorunsho non servendolo sulla corsa. Un minuto di recupero.

15:44

42' - Ripartenza Verona

Ripartenza del Verona chiusa da un colpo di tacco di Folorunsho: fuori.

15:44

42' - Il Napoli non riesce a sfondare

Il Verona si difende con ordine e tenacia, il Napoli non riesce a sfondare mentre si avvicina la fine del primo tempo.

15:40

38' - Percussione solitaria di Kvaratskhelia

Percussione solitaria di Kvaratskhelia, tiene botta la difesa del Verona e lo chiude respingendone il tiro.

15:38

36' - Baroni ammonito per proteste

Fallo di Dawidowicz su Simeone, protesta Baroni: ammonito da Piccinini.

15:35

33' - Ammonito Coppola

Ammonito Coppola per fallo su Cajuste.

15:33

31' - Il Verona prova a prendere campo

Il Verona prova a prendere campo. Cross velleitario di Serdar.

15:29

27' - Kvaratskhelia ci riprova: destro sbilenco alle stelle

Kvaratskhelia ci riprova, ma pecca in termini di coordinazione: palla abbondantemente alta sulla traversa.

15:25

23' - Fase di stanca

Fase di stanca dopo le fiammate iniziali. Al 23' Napoli-Verona 0-0.

15:21

19' - Il Napoli fa girare palla

Il Napoli fa girare palla per cercare di recuperare energie dopo la sfuriata iniziale contenuta dal Verona grazie a un paio di gran parate di Montipò su Kvaratskhelia.

15:18

16' - Politano sul fondo

Politano si accentra e incrocia il tiro: strozzato, sul fondo.

15:15

13' - Kvaratskhelia al volo: altra gran parata di Montipò

Kvaratskhelia di nuovo vicino al gol: Montipò tiene a terra una gran girata al volo del fuoriclasse georgiano.

15:14

12' - Solo Napoli, Simeone anticipato

Simoene anticpato da Cabal. Il Napoli spinge alla ricerca del vantaggio.

15:12

10' - Kvaratskhelia vicino al gol

Kvaratskhelia vicino al gol con un sinistro a incrociare: Montipò si tuffa e para. Calcio d'angolo.

15:11

9' - Folorunsho dalla distanza

Si vede il Verona: Folorunsho da distanza siderale, palla sul fondo.

15:09

7' - Forcing Napoli, Kvaratskhelia messo giù: tutto regolare

Lobotka fatica a ricevere palla, il Napoli insiste nella metà campo del Verona e guadagna il primo calcio d'angolo della partita al termine di una azione insistita. Kvaratskhelia cade in area dopo un contatto con Cabal. Tutto regolare per l'arbitro Piccinini.

15:06

4' - Simeone murato

Lancio lungo, Simeone controlla e tira: murato dalla difesa del Verona.

15:05

3' - Possesso palla Napoli

3' - Possesso palla insistito da parte del Napoli.

15:03

1' - Inizia Napoli-Verona

Partiti: è iniziata Napoli-Verona.

15:01

Napoli-Verona, scambio dei gagliardetti

Napoli-Verona, scambio dei gagliardetti. Dirige l'incontro Marco Piccinini della sezione di Forlì.

14:56

Napoli-Verona, tutto pronto per il calcio d'inizio

Napoli e Verona sono pronte a dare il calcio d'inizio.

14:54

14:49

Meluso a DAZN su Ngonge e Ostigard

Meluso ha poi aggiunto: "Ngonge è un ragazzo di prospettiva, siamo felici di averlo inserito. Su Ostigard sono state fatte delle valutazioni, ma alla fine è rimasto. Fa parte delle dinamiche di mercato".

14:48

Meluso a DAZN sull'esclusione di Zielinski dalla lista Uefa

Meluso a DAZN sulle esclusioni dalla lista Uefa: "Ai giocatori che non sono stati inseriti nella lista Uefa è stato spiegato con quali logiche siamo arrivati a queste decisione. Non sono logiche personali, ma calcistiche. Lo stesso Ngonge che è appena arrivato è andato fuori dalla lista Uefa. Giuste o sbagliate che siano, queste scelte, lo vedremo poi. In futuro. Con Zielinski c’è stato un confronto franco, ha dato tanto e continuerà a farlo in campionato".

14:43

Verona, il tabù trasferta

L’ultima volta in cui il Verona ha perso quattro match fuori casa di fila con lo stesso allenatore risale alla serie di otto ko in trasferta consecutivi tra febbraio e maggio 2018 con Fabio Pecchia.

14:38

Baroni a DAZN prima di Napoli-Verona

Baroni a DAZN prima di Napoli-Verona: "Il mercato per gli allenatori non è mai un bel momento. La situazione del Verona, poi, la conoscete benissimo. Il mercato finalmente è finito. Stiamo lavorando con grande intensità per inserire i nuovi acquisti nel nostro progetto, per farli integrare nella nostra cultura e nel nostro calcio".

14:37

Lazovic a DAZN prima di Napoli-Verona

Lazovic a DAZN prima di Napoli-Verona: "I giovani e gli ultimi arrivati devono accelerare il proprio percorso di integrazione perché ora arrivano partite importanti per la salvezza. Starà a noi, più esperti, aituarli a inserirsi".

14:36

Mazzocchi a DAZN prima di Napoli-Verona

Mazzocchi a DAZN prima di Napoli-Verona: "Il Verona ci metterà spirito di sacrificio. Dobbiamo cercare di pareggiarlo se vogliamo imporre la nostra maggior qualità".

14:36

Napoli, un solo ko nelle ultime 13 sfide con il Verona

Il Napoli ha perso solo una delle ultime 13 partite di Serie A contro il Verona: bilancio di nove vittorie, tre pareggi. Nel corso di questi match gli azzurri hanno realizzato una media di 2.1 gol a incontro (27 in totale) e mantenuto la porta inviolata in sei di queste, inclusa la più recente giocata in casa contro la squadra scaligera (0-0, 15 aprile 2023).

14:34

14:26

Napoli-Verona nel giorno della scomparsa di Hamrin: il cordoglio del club azzurro

Napoli-Verona si gioca nel giorno della scomparsa di Kurt Hamrin, ricordato dal club azzurro con un tweet: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli esprimono cordoglio e commmozione per la scomparsa di Kurt Hamrin, grande calciatore che il Napoli ebbe il privilegio di avere tra le sue fila per due stagioni".

14:20

Napoli-Verona, le scelte di Baroni

Baroni risponde con un 4-2-3-1. Seconda da titolare per Noslin come prima punta. Lazovic è stato preferito a Tavsan sulla trequarti. In difesa Coppola ha vinto il ballottaggio con Magnani.

14:18

Napoli-Verona, le scelte di Mazzarri

Mazzarri opta per il 4-3-3: Simeone preferito a Raspadori in attacco, ai suoi lati Politano e Kvaratskhelia. In difesa Di Lorenzo torna a fare il terzino. Juan Jesus ha vinto il ballottaggio con Ostigard. Natan, recuperato, va in panchina. Cajuste gioca come preventivato al posto di Zielinski insieme a Lobotka e al rientrante Anguissa.

14:10

Napoli-Verona, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Napoli-Verona.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Serdar, Duda; Lazovic, Suslov, Folorunsho; Noslin. All. Baroni.

14:00

Napoli-Verona, in corso il riscaldamento

In corso il riscaldamento di Napoli e Verona: allo stadio Maradona calcio d'inizio alle 15.

Stadio Diego Armando Maradona - Napoli